Morte Guerini, la toccante lettera dell'ex compagno Milani - FOTO

I messaggi sono tantissimi, il dolore è grande per quanto accaduto nella serata di ieri con la scomparsa di Daniel Guerini. Compagni di squadra ed ex, società e non solo hanno voluto ricordalo sui social, ognuno con un pensiero personale. Questa la struggente lettera del calciatore della Fiorentina Milani che con Guerini ha giocato qualche anno fa: "Sinceramente non so che parole usare in questi momenti anche perché di parole non ne ho, non riesco a capacitarmi di quello che è successo, perché hanno portato via proprio te? Sei sempre stato e sempre sarai come un fratello anche se noi non ce lo dicevamo spesso. Quanti ricordi belli e brutti, dentro e fuori dal campo che abbiamo avuto... Anche se con te di ricordi brutti non ne potevamo avere visto che riuscivi a farci ridere anche quando tutto andava male! La vita è così ingiusta, porta via sempre la gente migliore, e chi c'era meglio dii te amico mio? Che tu possa avere sempre il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle. Riposa in pace amico mio".

Lazio, Luiz Felipe festeggia con la sua famiglia e quella di Leiva - FOTO

Lazio, Eriksson: "Inzaghi non è più una sorpresa. Quarto posto? Non sarà facile"

TORNA ALLA HOME PAGE