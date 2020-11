Morte Maradona, Tare: "Eterno amore per il più grande del calcio" - VIDEO

Sono passate alcune ore dalla bruttissima notizia arrivata nel pomeriggio della morte di Diego Armando Maradona. Il dio del calcio ha alsciato un vuoto incolmabile in tutti gli amanti del calcio e dello sport in generale. I messaggi sono arrivati da ogni parte del mondo e anche il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha voluto rendergli omaggio: "Riposa in pace" e poi un video di quando il Pibe de Oro fece visita a Formello: "Eterno amore per il più grande della storia del calcio...Ciao Diego":

