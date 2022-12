Morte Mihajlovic, il saluto di Fiore: "Sei sempre stato un esempio da seguire. Ora..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Qualche minuto fa sono arrivate, sempre tramite social, le parole di Stefano Fiore. Anche lui ha partecipato al cordoglio di amici e parenti per la morte di Sinisa Mihajlovic. Ecco le sue parole: "Sei sempre stato un esempio da seguire in campo e soprattutto fuori per come hai lottato in tutta la tua vita che di certo non è stata tenera nei tuoi confronti. Mancherai da morire alla tua meravigliosa famiglia ma anche a tutti noi che abbiamo avuto il piacere e il privilegio di conoscere una persona speciale come te. Ciao Sinisa".

