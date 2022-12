Morte Mihajlovic, l'addio di Immobile: "Sei stato un grande mister..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Terminata l'amichevole contro l'Hatayspor, in cui è andato anche in gol, il primo pensiero di Ciro Immobile è andato a Sinisa Mihajlovic. Il capitano della Lazio, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha ricordato così l'ex difensore biancoceleste: "Riposa in pace mister sei stato un grande".