Morte Mihajlovic, la Lazio Calcio a 8 in Paideia: l’omaggio a Sinisa - FOTO E VIDEO

Fonte: Dal nostro inviato Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

L'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Anche l'Accademia della Lazio Calcio a 8 omaggia per l'ultima volta il guerriero serbo scomparso nella giornata di ieri dopo una lunga lotta con la leucemia. Uno dei rappresentanti biancocelesti, arrivato con un grande mazzo di fiori, ha detto: "Un grande dispiacere per noi e tutta la Lazio. Condoglianze alla famiglia. È una tragedia per tutti noi. Tanti ricordi, dallo scudetto alla Supercoppa Europea. Era un grande uomo e un lottatore con un animo fa fare invidia a tutti".