Morte Mihajlovic, la promessa della moglie Arianna: "Mi prenderò cura di loro" - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Arianna, la moglie, gliel'ha promesso: ai ragazzi ci penserà lei. Mihajlovic di questo può stare tranquillo e finalmente riposare dopo mesi infernali in cui ha lottato contro l'avversario più infame che lo ha strappato via dai suoi cari. Su Instagram la compagna di Sinisa, per cercare di alleviare il dolore di questi giorni, gli ha voluto ricordare l'impegno preso: "Amore te l’ho promesso… mi prenderò io cura di loro non preoccuparti. Il nostro capolavoro più grande! Non smetteremo mai di amarti".