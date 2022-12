Morte Mihajlovic, le parole di Pradè: “Campione in campo e nella vita” - FOTO&VIDEO

Presente alla camera ardente di Sinisa Mihajlovic, Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha ricordato così il tecnico serbo ai microfoni dei media: "Era un amico. Tutto quello che è stato detto lo rispecchia. Un guerriero, un campione in campo ma quello che ha fatto la differenza era che era un campione nella vita. Tutto l'amore che c'è intorno a questa famiglia è la dimostrazione di quello che uno ha fatto nella vita. Questo amore sarà d'accompagno per loro per lenire un po' la sofferenza. Un abbraccio fortissimo a loro perché sono davvero delle persone stupende.