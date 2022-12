Morte Mihajlovic, oggi i funerali: presente la Lazio al completo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Stamattina alle ore 11 verranno celebrati i solenni funerali di Sinisa Mihajlovic. Nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in piazza della Repubblica a Roma, sarà presente tutta la Lazio, come ricordato dal presidente Claudio Lotito durante la camera ardente del campione serbo. Oltre ai biancocelesti anche il Bologna, ultima squadra allenata da Sinisa, la Stella Rossa di Belgrado, club con cui vinse la Champions League nel 1991, e la Sampdoria, ex squadra sia da giocatore che da allenatore e oggi guidata da Dejan Stankovic, hanno annunciato la presenza al completo. Saranno tante anche le delegazioni dei club e gli amici che Mihajlovic ha nel mondo del calcio, dello spettacolo e della politica. Oltre a questi ci sarà una folla di tifosi e appassionati, come già avvenuto ieri alla camera ardente allestita nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Amore infinito per Sinisa.