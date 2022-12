Morte Pelé, l'esperienza al Cosmos con Chinaglia: Long John segnò di più

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LUIS ALBERTO ANCORA NON SI VEDE. CI SONO ALTRI DUE ASSENTI FORMELLO - Luis Alberto assente, al Mago si sono aggiunti Cataldi e Cancellieri. Lo spagnolo per il secondo giorno di fila è rimasto in palestra. È rientrato dalla Spagna con un fastidio al ginocchio, piovono assicurazioni sulla sua presenza per Lecce, ma una... FORMELLO - Luis Alberto assente, al Mago si sono aggiunti Cataldi e Cancellieri. Lo spagnolo per il secondo giorno di fila è rimasto in palestra. È rientrato dalla Spagna con un fastidio al ginocchio, piovono assicurazioni sulla sua presenza per Lecce, ma una... WEBTV LAZIO SCONFITTA, SARRI (DI NUOVO) SPIAZZATO. E A FORMELLO ARRIVANO I RIMPROVERI RASSEGNA STAMPA - Due Lazio in una, al solito. Quella che gioca, quella che non gioca. La tradizione non s'interrompe. E ad Almeria arriva la sconfitta. Ma è il modo di perdere che continua a irritare. Sarri non l'ha fatta passare lista neppure... RASSEGNA STAMPA - Due Lazio in una, al solito. Quella che gioca, quella che non gioca. La tradizione non s'interrompe. E ad Almeria arriva la sconfitta. Ma è il modo di perdere che continua a irritare. Sarri non l'ha fatta passare lista neppure... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, PRESSING PER PELLEGRINI: LOTITO SCENDE IN CAMPO La Lazio vuole Luca Pellegrini, Luca Pellegrini vuole la Lazio. Come anticipato a inizio dicembre dalla nostra redazione il calciatore vuole lasciare Francoforte e l'altro lato del Tevere è meta più che gradita. L'Eintracht è pronto a... La Lazio vuole Luca Pellegrini, Luca Pellegrini vuole la Lazio. Come anticipato a inizio dicembre dalla nostra redazione il calciatore vuole lasciare Francoforte e l'altro lato del Tevere è meta più che gradita. L'Eintracht è pronto a...