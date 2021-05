Mourinho alla Roma, Sky rivela lo stipendio e Swiss Ramble s'interroga: "Curioso visti i debiti"

Il ritorno di Mourinho in Italia è sicuramente per la Roma un colpo sensazionale dal punto di vista della comunicazione, che cerca di nascondere i disastri in ambito sportivo. La domanda che molti si pongono però è se l'acquisto del tecnico portoghese possa essere vantaggioso anche sotto il profilo economico, visti i conti in rosso. E' noto che lo Special One non percepisca uno stipendio modesto (al Tottenham percepiva 17 milioni di euro circa), come farà la Roma? Su questo si è interrogato anche il noto blog svizzero Swiss Ramble che su Twitter ha scritto: "Sarà interessante vedere che tipo di budget verrà assegnato a Mourinho nel suo nuovo lavoro alla Roma. Il club ha riportato una perdita di 204 milioni di euro nella stagione 2019/20, ha un debito finanziario di 318 milioni di euro, un debito di trasferimento di 191 milioni di euro e ha richiesto 210 milioni di euro di capitale dai proprietari negli ultimi due anni".

LE CIFRE ALLA ROMA - Sky Sport ha sciolto tutti i dubbi rivelando lo stipendio del tecnico alla Roma dalla prossima stagione: Jose percepirà 7 milioni di euro netti più bonus per tre anni. Durante il primo anno in giallorosso, inoltre, l'ex Inter riceverà la differenza del passato stipendio direttamente dal Tottenham. Quindi gli Spurs verseranno nelle casse di Mourinho 9 milioni di euro. Va ricordato anche che grazie al Decreto Crescita la società giallorossa pagherà solo 4,8 milioni dei 7 pattuiti.

