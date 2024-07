Movimenti offensivi e stop anticipato: il primo allenamento di Castrovilli

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - Dopo tanto lavoro differenziato, Gaetano Castrovilli ha preso parte al suo primo allenamento in gruppo con la Lazio. Prima ha partecipato a una breve partitella a campo ridotto con la squadra, dove si è fatto vedere in fase di costruzione. Poi in una fase di 'attacco contro difesa' si è mosso soprattutto nella posizione di mediano (di fianco a lui Akpa Akpro). Da segnalare alcuni ottimi movimenti in avanti: è scattato spesso in sovrapposizione quando l'esterno davanti a lui (Zaccagni) si è accentrato con la palla portando via l'uomo. I tifosi, soddisfatti, l'hanno applaudito dopo un gol di destro a giro all'angolino. Ha interrotto il suo allenamento prima della fine della seduta. Ha saltato sia la partitella conclusiva che la corsa a tutto campo che hanno svolto i suoi nuovi compagni. È stato a lungo a colloquio con lo staff tecnico rientrando in zona fisioterapia.