MOVIOLA | Lazio - Milan, Massa fischia troppo: e sui rigori...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina in pareggio il big match del sabato sera tra Lazio e Milan. Prova sufficiente dell'arbitro Massa che non incide sul risultato, ma in alcune occasioni spezzetta troppo il gioco. Da regolamento giuste le due interpretazioni sui rigori richiesti dalla Lazio nel secondo tempo. Di seguito tutti gli episodi.

PRIMO TEMPO

8’ - Milan in vantaggio con Pavlovic che mette in rete il corner di Pulisc. Uscita a vuoto di Provedel disturbato leggermente da Terracciano.

20’ - Primo giallo del match per Fofana. Corretta la lettura di Massa che sanziona il centrocampista rossonero autore di un fallo da dietro in mezzo al campo su Dia.

34’ - Manca l’ammonizione per Emerson Royal. Il terzino del Milan interviene in ritardo su Zaccagni con un classico step on foot. Massa non fischia neanche fallo. Errore.

39’ - Primo giallo anche per la Lazio. Ammonito Rovella che ferma fallosamente il contropiede di Loftus Cheek. Sanzione corretta.

46’ - Proteste Lazio per un contatto tra Castellanos e Pavlovic in area di rigore. Spallata a palla lontana del difensore serbo, ma troppo poco per concedere il penalty.

SECONDO TEMPO

56’ - Proteste vibranti da parte della Lazio. Qualche fischio di troppo per Massa in questa fase a favore del Milan. Guendouzi tra i più vivaci con le proteste insieme a Baroni.

62’ - Nulla da segnalare sul gol dell’1-1 di Castellanos.

66’ - Tutto regolare anche sul raddoppio firmato da Dia.

72’ - Pareggio del Milan. Regolare anche il 2-2 di Leao.

81’ - Ancora proteste da parte della Lazio per un tocco di mano di Terracciano. Il contatto tra il pallone e il braccio però avviene dopo una giocata volontaria da parte del difensore rossonero. Da regolamento non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

84’ - Altro tocco di mano in area del Milan, stavolta Musah. Il braccio è attaccato al corpo del centrocampista rossonero che va a contatto il pallone dopo un rimpallo ravvicinato. Anche qui il regolamento non prevede il penalty.

91' - Ammonizione sacrosanta per Terracciano che atterra Zaccagni che gli aveva soffiato il pallone in zona pericolosa.

93' - Giallo anche per Guendouzi per un fallo evidente in mezzo al campo su Musah.