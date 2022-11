MOVIOLA - Lazio - Monza, Santoro promosso con l'aiuto del Var: l'episodio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vittoria Lazio nel primo match diretto da Alberto Santoro con i biancocelesti. Direzione non complicata per l'arbitro della sezione di Messina, coadiuvato al momento giusto dal Var che non convalida la rete siglata da Petagna nella prima frazione di gioco. A seguire, ecco gli episodi della gara più rilevanti dal punto di vista disciplinare.

PRIMO TEMPO

13' - Lungo silent-check in occasione del gol Monza, poi annullato: dal replay si evince che Petagna, al momento dell'imbucata di Colpani, era in posizione di offside, seppur per "mezzo scarpino".

17' - Sbracciata vistosa di Ranocchia su Lazzari in area di rigore del Monza: Santoro lascia correre e conferma la propria valutazione a seguito di un breve consulto col var: intervento molto scomposto, con un pizzico di severità poteva starci anche la massima punizione.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

45' +1 - Blocco irregolare e irruento di Donati su Pedro: punizione Lazio e giallo sacrosanto per il difensore.

SECONDO TEMPO

63' - Scaramucce a gioco fermo nell'area del Monza tra Casale e Izzo prima della battuta del calcio d'angolo, con l'ex Toro che cade a terra: Santoro redarguisce entrambi ma ammonisce inspiegabilmente solo il centrale biancoceleste.

74' - Ingenuo Marusic che scopre anzitempo il pallone sulla pressione di Ciurria per poi commettere fallo sulla linea di fondo: giallo per il montenegrino e punizione per il Monza. Dal repley emerge anche un'iniziale trattenuta dell'estermo biancorosso, non ravvisata né da Santoro né dall'assistente.

81' - Pressione vincente di Felipe Anderson sul cerchio di centrocampo, la Lazio recupera la sfera ma Santoro ferma giudicando falloso l'intervento del brasiliano: valutazione molto poco "inglese" del fischietto siciliano.

90' - Segnalati 4 minuti di extra time.