MOVIOLA - Lazio - Roma, Pairetto è disastroso: gestione inguardabile del derby

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un arbitraggio disastroso quello di Luca Pairetto allo Stadio Olimpico nel derby della Capitale. Il fischietto di Nichelino conduce una partita a senso unico, sanzionando a destra e a manca i giocatori della Lazio e ignorando per falli simili quelli della Roma. Una direzione di gara che perde di mano più volte, lasciando spazio a rissoni nel finale, con l'ultimo che vede protagonista Hummels, reo di aver colpito Castellanos, ma che non viene neanche ammonito, con il Taty che, invece, si vede estrarre un rosso in volto. Forse non incide sul risultato, ma l'arbitraggio di Pairetto resta qualcosa di inaccettabile e inguardabile.

PRIMO TEMPO

2' Svista di Pairetto che concede alla Roma una punizione per un presunto fallo di Tavares su Saelemaekers, quando in realtà è l'esterno belga a liscirare il pallone.

11' Tutto regolare sul gol di Pellegrini che porta avanti la Roma llo Stadio Olimpico.

17' Regolre anche il raddoppio di Saelemaekers che si fionda sulla respinta di Provedel, dopo una prima conclusione.

30' Dovbyk allarga il braccio sul controllo e colpisce al volto Mario Gila, Pairetto fischia fallo ma non ammonisce: ci poteva stare il giallo per l'attaccante ucraino.

32' Gila si allunga il pallone e stende Dybala che lo recupera, Pairetto sanziona lo spagnolo con il giallo che gli costerà la squalifica per la partita di venerdì contro il Como.

34' Il secondo ammonito del match è Zaccagni, anche lui falloso su Dybala e anche lui in diffida e, quindi, squalificato in vista del match contro i lariani.

37' Giallo per Saelemaekers che, dribblato da Nuno Tavares, lo ferma tenendogli la maglia e impedendogli di sfrecciare sulla fascia.

39' Manca un'ammonizione netta su Pellegrini che, sul contropiede della Lazio, colpisce in scivolata Guendouzi. Pairetto lascia scorrere per il vantaggio ma si dimentica poi di sanzionare il capitano della Roma.

41' Il terzo ammonito della Lazio è Castellanos che tenta il tunnel al limite dell'area, si fa rubare palla da Dybala e lo ferma tenendogli la maglia.

45' Due gol, tante interruzioni tra il 20' e il 30', ma per Pairetto non c'è neanche un minuto di recupero. Il primo tempo si chiude al 45'.

SECONDO TEMPO

48' Clamoroso calcio d'angolo negato alla Lazio. Hummels devia il colpo di testa di Romagnoli in calcio d'angolo, Pairetto indica rimessa dal fondo.

51' Errore clamoroso di Pairetto. Tchaouna soffia palla a Paredes, l'argentino lo stende, ma per l'arbitro c'è dallo del giocatore della Lazio.

53' Ennesimo fallo di Mancini su Zaccagni, ma anche questa volta non scatta l'ammonizione.

55' Scatta subito, invece, il giallo per Rovella che ferma Kone a centrocampo.

57' Intervento in ritardo di Hummels su Zaccagni, ancora una volta per Pairetto non c'è ammonizione.

71' Pairetto totalmente in difficoltà. Kone stende Guendouzi, il direttore di gara non interviene con il giallo, da lì scoppia una rissa che porta al giallo di Dybala.

73' Ammonito Dia per una spinta su Paredes, dopo che l'argentino llo aveva spintonato senza ragione alle spalle.

78' Fallaccio di Paredes su Castellanos, Pairetto sanziona con il giallo un intervento da cartellino arancione.

82' Calcio d'angolo negato alla Lazio, dopo la scivolata di Baldanzi - ultimo a toccare - su Tavares.

90' Sono 5' di recupero

90'+5' Pairetto chiude in bellezza il derby: Castellanos espulso dopo esser stato colpito da Hummels, così come un assistente di Ranieri, mentre è stato ignorato il centrale tedesco.

Pubblicato il 05-01