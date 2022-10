MOVIOLA - Lazio - Spezia, Sacchi non sbaglia niente: promosso a pieni voti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Tutto facile per Sacchi nel pomeriggio dell'Olimpico. Il risultato e i ritmi consentono al fischietto di Macerata di dirigere la gara con la dovuta serenità. Giusta la quasi totalità delle scelte, a cominciare con il rigore assegnato alla Lazio dopo pochi istanti di gioco. Solo due ammonizioni, entrambe a indirizzo di calciatori dello Spezia: Ampadu e Gyasi, tutte e due nel primo tempo. Un minuto di recupero assegnato nel primo tempo e tre nella ripresa.

1’ - Netto il fallo di Ampadu su Immobile. L’ex difensore del Venezia, nel tentativo di intercettare il filtrante di Luis Alberto, si abbassa e incrocia in modo maldestro la corsa del centravanti della Lazio. Sacchi non può far altro che fischiare il rigore e ammonire il centrale dello Spezia. Tutto giusto.

45’ - Gyasi interrompe una ripartenza in campo aperto di Lazzari, l’ammonizione è inevitabile. Anche in questo caso lettura semplice per l’arbitro, che non esita un istante a estrarre il giallo.

48’ - Su un calcio d’angolo in favore dello Spezia, Sacchi impiega qualche secondo in più per far riprendere il gioco. Colloquio con il Var per un possibile tocco di mano da parte di Milinkovic. Ma dopo un consulto di un minuto il direttore di gara fa segno a Provedel di rimettere in gioco.

91' - Regolare la posizione di Milinkovic in occasione del gol del 4-0. L'episodio è stato rivisto al Var per qualche secondo per essere sicuri che al momento del tocco dentro di Hysaj il Sergente fosse in posizione regolare. Tutto buono e poker biancoceleste.