MOVIOLA | Udinese-Lazio, Doveri da rivedere ma non incide. E sul gol di Lucca...

Non è stata sicuramente sufficiente la direzione di gara di Doveri, ma la Lazio al Bluenergy Stadium contro l'Udinese perde per tutt'altre ragioni. Discutibile la decisione del direttore di gara in occasione del gol di Lucca, impreciso su molti interventi a metà campo dove troppo spesso ha lasciato correre. Una direzione sicuramente da rivedere.

PRIMO TEMPO

7' Regolare il gol di Lucca in partenza di match. Inizialmente annullato dal guardalinee per un presunto fuorigioco di Payero, la posizione del centrale spagnolo viene rivista dal Var che comunica a Doveri la regolarità dell'azione. Particolare la scelta del direttore di gara di non fischiare, dopo che l'assistente aveva alzato la bandierina non appena il giocatore friulano aveva toccato palla. L'arbitro romano lascia correre, alla fine a ragione, ma traendo in inganno i difensori laziali.

23' Si lamenta Lazzari per un'ostruzione, per Doveri non c'è nulla e assegna la rimessa laterale per la squadra di Baroni.

25' La Lazio protesta per un mancato fischio di Doveri. L'Udinese riparte in contropiede, Ezhibue si libera di Zaccagni con un fallo, il direttore di gara lascia correre e la sfera arriva all'esterno che calcia sull'esterno della rete. Ci stava il fischio.

32' Il primo giallo della partita è per Lautaro Giannetti che interviene in scivolata su Lazzari, dopo che l'esterno della Lazio si era lanciato sulla fascia.

45' Il quarto uomo assegna 6' di recupero.

SECONDO TEMPO

49' Secondo ammonito del match, ancora una volta per l'Udinese. Intervento fuori di tempo di Kamara che stende Lazzari e viene giustamente sanzionato da Doveri.

50' Nessun dubbio sulla regolarità del gol di Thauvin che vale il raddoppio dell'Udinese.

52' Intervento scomposto al limite di Bijol su Castellanos, Doveri non fischia e lascia correre davanti a un fallo netto.

62' Doveri estrae il giallo anche su Payero che spende su Zaccagni un fallo tattico, evitando la ripartenza del numero 10 biancoceleste.

68' Secondo giallo ed espulsione sacroanta per Kamara che entra in modo irruento su Isaksen, colpendo la palla ma soprattutto l'esterno danese.

80' Ammonito Romagnoli per proteste. Il difensore lamentava un fischio di Doveri su un presunto fallo commesso ai danni di Lucca.

86' Richisa grosso Davis. L'attaccante dell'Udinese, a gioco fermo, pesta volontariamente il piede di Patric che resta a terra. Per Doveri e i suoi assistenti non c'è nulla, il Var non interviene.

90' Doveri assegna 6' di recupero.

90'+5' Regolare il gol di Isaksen che, in posizione giudicata regolare anche dopo il silent check, spinge la sfera a porta vuota.

