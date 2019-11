Murales Diabolik presto rimosso: fermato e multato l'autore

Non ci sarà più un murales per Diabolik, il capo ultras della Lazio ucciso lo scorso agosto a Roma. Il disegno, apparso meno di una settimana fa su un complesso di case Ater nel quartiere di Torpignattara, verrà rimosso. Il Messaggero spiega la decisione del Comune: “Gli agenti lo hanno bloccato poco prima che completasse l'opera e hanno proceduto nei suoi confronti con una sanzione di 400 euro, come previsto dal regolamento di Polizia urbana, e con la denuncia per imbrattamento di immobile pubblico. Si è infine provveduto ad avvisare Ater al fine di attivare le procedure per la ripulitura e il ripristino dei luoghi con spese a carico del responsabile, un cittadino italiano di 28 anni”.