Murgia, l'ex è incinta. Il web s'indigna, la sorella rompe il silenzio: "Se parlo..."

Fonte: TuttoGossipNews.it

Bebè in arrivo per Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La ragazza sta portando avanti la gravidanza da sola. Prima di svelare la lieta notizia, era legata al calciatore Alessandro Murgia e, con tutta probabilità, è proprio lui il papà del bimbo. L'influencer, per il momento, non ha né confermato né smentito. Idem Murgia. Nelle scorse ore, tuttavia, ha parlato Nicole, sorella del giocatore... PER L'ARTICOLO COMPLETO CLICCA TRA LE FRECCE > DEGANELLO MURGIA <

