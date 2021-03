Musacchio, dal Bayern al Bayern: possibile nuova chance contro i tedeschi

L'avventura alla Lazio di Mateo Musacchio è stata segnata dalla gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il difensore ex Milan dopo 9 minuti ha regalato a Lewandowski il pallone dello 0-1 con un retropassaggio sbagliato per poi essere sostituito dopo soli 31 minuti da Inzaghi. Da lì in poi l'argentino non ha più visto il campo, nonostante la sua avventura in biancoceleste fosse iniziata bene: 2 vittorie su 2 e nessun gol subìto nelle gare disputate contro Cagliari e Sampdoria.

CHANCE - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il suo cammino con la Lazio potrebbe riprendere proprio da dove si era interrotto, ovvero contro il Bayern Monaco. Inzaghi lo ha provato sul centro destra della difesa a 3 con Acerbi centrale (in marcatura su Lewandowski) e Radu a sinistra. A prescindere dal risultato finale e dal passaggio del turno che appare più che un'impresa, potrebbe essere una chance per Musacchio di ritrovare fiducia e dare una sterzata alla sua avventura biancoceleste.