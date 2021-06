Nainggolan diventa un meme: ecco la scena 'stile Ronaldo'

Aveva fatto discutere e non poco, il gesto di Cristiano Ronaldo, nella conferenza stampa alla vigilia del match dell'Europeo contro l'Ungheria vinto poi 3-0. Il portoghese, noto per il suo regime alimentare rigido e salutare, aveva scansato togliendo dalle telecamere una bottiglia di una nota bibita, scambiandola con una bottiglia d'acqua. Sui social non sono mancati i meme e le provocazioni, e una delle più ironiche e divertenti, lo ha postata Radja Nainggolan. Nella sua storia Instagram il belga è impegnato in conferenza stampa con davanti a sè non solo le canoniche bibite, ma anche alcolici, con la simpatica didascalia del centrocampista: "E facciamoci una risata " .

