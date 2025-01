Nainggolan: "Roma a -15 dalla Lazio? Fa male. De Rossi? Società incapace!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Retesport a due giorni dal derby della Capitale, Radja Nainggolan ha parlato del momento dei giallorossi, a partire dai quindici punti di distanza che, al momento, distanziano Roma e Lazio. Eccole di seguito: "Fa male. A Roma ho vissuto i miei anni migliori in cui siamo stati sempre in alto in classifica. Da quando sono andato via la squadra giallorossa non ha più giocato la Champions. Credo che la Roma stia migliorando ma ancora è lunga: sono tanti i punti da recuperare e non è facile. Fa strano vedere 3 allenatori che la pensano in maniera diversa: Paredes, ad esempio, prima non giocava mentre ora sì, Bove viene lanciato da Mourinho e poi viene ceduto. Edoardo, visto quello che ha fatto a Firenze, non lo avrei mai mandato via".

Esonero De Rossi?

"Mi ha sorpreso: è la testimonianza dell’incapacità della società. Il club ha fatto 3 anni di contratto a un allenatore che, in quella stagione, aveva fatto meglio di Mourinho raccogliendo tanti punti e poi l’annata successiva è stato cacciato via dopo 4 partite. Insomma è inspiegabile".

Quale è stato il derby che ti ha fatto godere di più?

"Il bilancio è sempre stato positivo. Erano partite che ti caricavano sempre di più. Noi siamo riusciti a guadagnarci la capienza dello stadio mentre ora l’ambiente è differente, soprattutto dopo l’arrivo di Mourinho, l’Olimpico è sempre pieno anche contro squadre di basso livello: ciò testimonia l’amore dei romanisti".

