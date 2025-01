Nainggolan, scarcerato ma "con restrizioni": i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una notte trascorsa in carcere l'ex centrocampista di Roma e Inter Nainggolan è stato rilasciato nella giornata odierna. Il calciatore è indagato per partecipazione a un’organizzazione criminale ma al momento è stato appunto rilasciato in libertà vigilata. Il belga non può uscire dal paese e ha l’obbligo di restare a disposizione della Procura.

Il suo avvocato Omar Souidi si è così espresso in merito: "Mi aspetto che torni presto in campo con il Lokeren. Non è stato ancora incriminato. Il fatto che debba rispondere ad alcune domande non significa che abbia qualcosa a che fare con la vicenda. È stato interrogato ed è stato collaborativo, ora attendiamo il giudice. È un calciatore, non un criminale ed è molto toccato da tutto questo".