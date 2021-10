Napoli, che amarezza per Spalletti: gli rubano la Fiat Panda davanti all'albergo

Sta andando alla grande il Napoli di Luciano Spalletti, ma fuori dal campo non tutto è perfetto per l'ex tecnico della Roma. Come riporta Fanpage, questa mattina l'allenatore azzurro è uscito in strada per scoprire che la sua Fiat Panda era stata rubata dal punto in cui l'aveva parcheggiata, in una via vicina all'hotel Britannique dove il Napoli svolge il ritiro prepartita quando gioca in casa. Spalletti ha subito sporto denuncia contro ignoti e la polizia sta procedendo per indagare sul furto dell'automobile.