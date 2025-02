Napoli, Conte a Dazn: "Siamo amareggiati, ma la Lazio è dura da battere"

Nel post partita di Lazio - Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: "Non sapevamo quanto avrebbe retto Buongiorno, abbiamo dato un segnale alla squadra che volevamo vincere mettendo Politano. È stata una mossa giusta. Mazzocchi poi mi ha chiesto il cambio, lì è stato un problema. Potevo solo mettere Marin, spostando Di Lorenzo e Politano. Dispiace perché alla fine sono quattro punti nelle ultimi due trasferte all'Olimpico che abbiamo lasciato all'ultimo contro Roma e Lazio, due ottime squadre. La Lazio ha dei valori e li dimostra, è dura giocarci contro. È la seconda volta nel giro di quindici giorni che prendiamo gol al 90', questo ci lascia un po' di amaro in bocca".

"Noi dobbiamo essere bravi cercando di non snaturarci, ma mettendo i nostri giocatori nelle condizioni migliori per rendere al massimo. Io non posso chiedere di più a questi ragazzi, quello che stanno facendo è davvero importanti. Non ci lamentiamo di nulla, giochiamo e basta. La Lazio era la nostra 'bestia nera', oggi abbiamo quasi vinto. Dobbiamo continuare così, pedalando e orgogliosi di quello che stiamo facendo. Tre pareggi di fila? Due sono venuti contro Roma e Lazio, che sono ottime squadre. Per noi sono comunque ottimi risultati. Oggi potevamo uscirne più contenti, ma il calcio è questo. Cerchiamo di fare il massimo non pensando ad altre cose e senza farci contagiare da aspetti emotivi. Stiamo lavorando per rimanere in testa al campionato. Per me è un grande orgoglio vedere quello che si sta facendo".