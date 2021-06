Napoli, De Laurentiis: “Superlega? Dissi subito ad Agnelli che stava sbagliando”

Intervenuto al Passepartout Festival, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rotto il silenzio tornando anche sulla questione Superlega, il progetto portato avanti da 12 club europei nel tentativo di creare un proprio campionato. Queste le parole del patron partenopeo: "Sono riuscito a smascherare Blatter quando era alla Fifa, Platini all'Uefa, ora non sono riuscito ancora a ripianare totalmente il calcio a livello mondiale. Questo fatto della Superlega è figlia delle organizzazione calcistiche che pensano di fare loro le istituzioni con i nostri soldi. Che interessa ha un Real o un Napoli a fare la Champions, indebitandosi per poter fatturare 70-100mln in più? Se ne ho spesi già 200 c'è qualcosa che non quadra. Io faccio parte dell'ECA e mi sono interessato del marketing, ad Andrea Agnelli dissi subito che stavano sbagliando con la Superlega perché vogliono diventare loro gli attori principali. Invece l'Uefa va tenuta come segretariato, pagando noi loro con gli introiti, e non loro noi!"