Napoli, Gattuso: "Il Barcellona? Mancano 12-13 giorni, prima c'è la Lazio"

Dopo la sconfitta contro l'Inter il tecnico del Napoli Rino Gattuso è apparso scuro in volto ai microfoni di Sky Sport: "Per vincere bisogna segnare e se ti capitano 5-6 occasioni e non segni, fai fatica. Oggi è stata una grande partita a livello qualitativo, la squadra mi è piaciuta, ma è mancata l'anima. Abbiamo creato tanto ma non abbiamo fatto gol. Dobbiamo annusare il pericolo, dimenticando quanto fatto. Stiamo sbagliando tanto e non vorrei che poi si dia la colpa a tutti quanti. Dobbiamo pensare da squadra e questo mi piacerebbe rivedere. Uno spirito avuto per tanto tempo. C'è un po' di malumore. Il Barcellona? Vediamo. In questo momento mancano ancora 12-13 giorni, c'è la Lazio, e dopo faremo le nostre valutazioni. Callejon, Mertens e Insigne sono tre giocatori che hanno dato tanto e non li invento io".