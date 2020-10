Napoli, il comunicato sui nuovi tamponi effettuati al gruppo squadra

"Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra". Così il Napoli, tramite un post su Twitter ha comunicato nessuna nuova positività al Coronavirus. Gattuso avrà quindi l'intera rosa (al netto degli infortunati) e tutto lo staff a disposizione per la partita di domani pomeriggio contro il Sassuolo. I partenopei molto probabilmente non potranno fare completo affidamento sul capitano Insigne, fermatosi per una contusione giovedì sera in Europa League: la sua convocazione è a rischio.

