Napoli - Lazio, al Maradona cancelli aperti dalle 16:00: il comunicato

Sarà una giornata ricca di emozioni quella di domani allo stadio Maradona. Non solo il big match tra Napoli e Lazio ma anche la festa in ricordo proprio del Pibe de Oro scomparso un anno fa. Lo stadio ha registrato il tutto esaurito e per questo motivo la società, tramite un comunicato ufficiale, ha invitato i tifosi a recarsi al Maradona molto prima del fischio d'inizio. Come si legge nella nota i cancelli apriranno infatti alle 16:00: "In occasione della gara di Campionato contro la Lazio, la SSC Napoli invita tutti i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. I tornelli apriranno alle ore 16:00, per consentire di effettuare i controlli di sicurezza previsti dalla legge, necessari per un ordinato svolgimento dell’evento calcistico. Si invitano i tifosi a presentarsi ai varchi di accesso con alla mano, biglietto cartaceo e QR-code relativo alla certificazione verde".

