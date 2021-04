Napoli - Lazio, Farris è una furia dopo la decisione di Di Bello: "Mai rigore!"

L'arbitro Di Bello ha dato il rigore in favore del Napoli dopo 8 minuti dal fischio d'inizio del match contro la Lazio. Da un ipotetico tiro dal dischetto in favore dei biancocelesti per una spinta su Lazzari in area, si è passati al rigore per gli avversari. Il direttore di gara ha giudicato irregolare il contatto tra Milinkovic e Manolas, nonostante le immagini facciano vedere chiaramente lo scarpino del 'Sergente' sul pallone e non sul viso del difensore greco. Massimiliano Farris è una furia in panchina, e grazie ai microfoni di Sky si ascoltano le sue parole: "Il rigore è una cosa seria. Questo non è mai rigore!".

