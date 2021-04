Serie A, Roma e Atalanta non vanno oltre il pari: occasione doppia per la Lazio

Partita intensa tra Roma e Atalanta, che si risolve in un pareggio. I primi a passare in vantaggio sono gli uomini di Gasperini grazie alla bella rete di Malinovskyi, imbeccato in maniera vincente dal cross rasoterra di Gosens, ma il corso della partita cambia quando al 69' quest'ultimo viene espulso per somma di ammonizioni da Calvarese: la Roma rimette la testa avanti e pareggia con un tiro da fuori dell'ex Cristante. Partita tesa fino al 95', quando Ibanez riceve due gialli nel giro di un minuto e regala una punizione a Muriel a tempo scaduto che però non viene concretizzata. Il punteggio finale è 1-1, un pareggio che non permette a nessuna delle due squadre di scalare posizioni in classifica: l'Atalanta è terza a 65 punti al fianco della Juventus, mentre la Roma sale a 55 ancora in settima posizione. Doppia occasione per la Lazio contro il Napoli di mangiare punti ai nerazzurri e di allungare ulteriormente nei confronti dei giallorossi.