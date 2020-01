Napoli - Lazio, Insigne: "Basso rendimento? Non so spiegarlo, ma non ci abbattiamo"

A poco più di mezz'ora dal fischio di inizio della partita tra Napoli e Lazio, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, commentando prncipalmente il momento negativo del Napoli: "Dobbiamo stare tranquilli e pensare alla partita di oggi. Non so come spiegare il basso rendimento, ma so che in settimana ci stiamo impegnando per riprenderci. Non dobbiamo abbatterci e dobbiamo usare la testa, non possiamo occupare quella posizione in classifica".

Napoli - Lazio, segui la diretta

TORNA ALLA HOMPEAGE