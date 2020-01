Napoli - Lazio, Inzaghi: "Poco da rimproverare ai ragazzi, ma che svista l'arbitro!"

Una serata stregata: niente da fare per la Lazio, in semifinale di Coppa Italia va il Napoli. Tra un rigore sbagliato, gol annullati e un'espulsione che considerare discutibile è un eufemismo, in casa biancoceleste c'è non poco rammarico. Al termine della sfida contro partenopei, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, commentando di primo impatto l'episodio dell'espulsione di Lucas Leiva: "Penso che in quell'occasione ha sbagliato Lucas a reagire, ma l'ingenuità è stata dell'arbitro. Non doveva reagire in quel modo, lo ripeto, ma è dipeso dall'arbitro. Dobbiamo andare avanti, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Può capitare di perdere una partita dopo tante vittorie. Ci tenevamo moto alla Coppa Italia, avendola vinta l'anno scorso. C'è del rammarico ma ai ragazzi posso rimproverare poco, a parte il gol dopo pochi minuti: il calcio è questo e va accettato, ma sono contento di quanto hanno fatto i ragazzi".

LAZIO, DISPENDIO FISICO - "Quello era preventivato, però bisognava fare la partita nel migliore dei modi: i ragazzi l'hanno fatto. Abbiamo rimesso Correa in campo dopo 15 giorni, Lulic al rientro ha fatto molto bene. Abbiamo speso energie, ma avremo cinque giorni per recuperare, avremo un grande derby che ci aspetta. Sono tanti anni che stiamo insieme, i ragazzi hanno tantissime conoscenze, ma siamo cresciuti in tanti aspetti. Stasera affrontavamo un Napoli forte, con ottimi giocatori, però la squadra è stata bene in campo, avrebbe meritato di più. Dobbiamo imparare anche da queste serate in cui non gira nulla. Mettiamoci anche che l'arbitro ha avuto una grande svista e Leiva si è visto fischiare un fallo inesistente".

RECUPERO CORREA - "Correa? È importante il suo recuperto. È rientrato e ha fatto molto bene, non aveva problemi. Sicuramente domenica ci darà una grandissima mano per fare un grande derby".

Coppa Italia, Napoli - Lazio: le pagelle de Lalaziosiamonoi.it

Coppa Italia, Napoli - Lazio: la moviola de Lalaziosiamonoi.it

Clicca qui per tornare all'homepage del sito