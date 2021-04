Napoli - Lazio, sfida di gol tra Immobile e Mertens: le quote dei bookie

Napoli - Lazio sarà una sfida fondamentale per la corsa Champions, ma non mancheranno i duelli a distanza tra gli attaccanti. Immobile va infatti a segno contro i partenopei da 5 incontri consecutivi, mentre Mertens segnando raggiungerebbe quota 102 gol in Serie A, eguagliando Antonio Vojak. Una sfida nella sfida insomma per i bet analyst, con l'attaccante biancoceleste favorito per siglare il primo centro della sfida a quota 5.40. Per 888sport poi, a quota 5.50 si troverebbe Osimhen, e non Mertens, poco più avanti a quota 6.00. Per la Lazio poi seguono a quota 10,50 Luis Alberto e a quota 11 Milinkovic Savic.

