Napoli, i convocati di Gattuso: due assenze tra gli azzurri

Poche ore e Napoli e Lazio scenderanno in campo nel match in programma alle 20:45 allo stadio Maradona. Il tecnico degli azzurri Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati, out il portiere Opsina e anche lo squalificato Demme.

I convocati: Meret, Contini, Idasiak (maglia 46), Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne, Cioffi (58), Zedadka (3).

