Superlega, Gravina: "Agnelli dovrà darmi spiegazioni"

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il presidente della FIGC Gabriele Gravina si è espresso così sul progetto Superlega e su Andrea Agnelli: "Avrò modo di chiarire con lui perché sono una persona che ama il dialogo, non voglio entrare in collisione sul piano personale. Mi esporrà le sue ragioni perché io non le conosco ".

Napoli, i convocati di Gattuso: due assenze tra gli azzurri

Boniek attacca Agnelli: "Voleva fare la Superlega per aiutare il calcio? Mi viene da ridere"

TORNA ALLA HOME PAGE