Napoli - Liverpool, emessi sette daspo per i tifosi inglesi: i motivi

Il questore di Napoli ha emesso sette provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) per altrettanti tifosi inglesi dopo l'incontro di Champions contro il Liverpool disputato il 7 settembre allo stadio Maradona. Destinatari del Daspo per un anno sono i cinque ultras, tra i 27 e i 38 anni, che sono stati denunciati per rissa, danneggiamento e getto pericoloso di cose dopo uno scontro in via Cristoforo Colombo con un gruppo di tifosi partenopei. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, si è accertato che i cinque avevano risposto alle provocazioni ricevute da alcuni tifosi napoletani lanciando pietre, sedie ed altri oggetti. Due Daspo, della durata di tre anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti 54enni inglesi che prima dell'incontro avevano preteso di accedere al settore destinato ai partenopei e, al rifiuto degli steward, hanno inveito nei loro confronti e verso i militari dell'Arma dei Carabinieri subito intervenuti. Infine, accompagnati presso il Commissariato San Paolo, avevano mostrato un comportamento violento nei confronti del personale presente aggredendo due poliziotti intervenuti per placarli.

