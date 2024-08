Napoli-Lukaku, telenovela senza fine: distanza enorme col Chelsea

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Antonio Conte non sarà contento di dover aspettare ancora l'arrivo di Romelu Lukaku. Individuato da tempo come centravanti titolare del Napoli al posto di Osimhen in uscita, tuttavia la trattativa con il Chelsea resta sempre spinosa e complicata da chiudere. La forbice tra domanda (clausola da 43 milioni) e offerta (25 milioni) è troppo ampia per permettere ai club di siglare l'accordo finale.

Ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, adesso il Napoli sta insistendo nell'aggiunta di Osimhen all'affare, nonostante il nigeriano stia palesemente aspettando i comodi del PSG. D'altronde la possibilità di sbarcare in Premier League e vestire la maglia dei Blues non è poi così tanto da scartare, ma la formula dell'operazione tra Napoli e Chelsea a questo punto cambia totalmente.

Perché - si legge sulla rosea - così vorrebbe dire obbligare il club londinese a versare un conguaglio economico non di poco conto per colmare la differenza nella "sola" offerta del cartellino di Lukaku in cambio di quello di Osimhen, almeno tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva dai Blues che, nonostante siano alla ricerca di un centravanti, sarebbero disposti a ragionare solo in termini di prestito oneroso. E se la dirigenza londinese provasse a inserire un giocatore come contropartita (Casadei ad esempio), la trattativa rimarrebbe comunque assai complicata. Più facile che l'epilogo di questa telenovela di mercato arrivi al fotofinish di mercato.