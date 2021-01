Napoli, Osimhen e la festa senza mascherina: multa pesante in arrivo

Non inizia bene il 2021 di Osimhen. L'attaccante del Napoli, risultato positivo al tampone, è finito nella bufera per alcuni video girati in Nigeria. Durante una festa per i 22 anni, si è ripreso senza mascherina e a stretto contatto con numerose persone. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la risposta del club partenopeo non si è fatta attendere. De Laurentiis è pronto a multarlo per violazione delle regole sanitarie e di quelle del protocollo interno al club. Secondo quanto scrive scorenigeria.com, l'importo dovrebbe essere di 250.000 euro. Inoltre, Gattuso farà una bella ramanzina al giocatore appena ne avrà occasione.