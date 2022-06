Napoli, Osimhen torna sull'infortunio: "Un'esperienza pre-morte"

TUTTOmercatoWEB.com

Ha ancora negli occhi Victor Osimhen quella gara contro l'Inter e soprattutto il suo terribile infortunio. Il nigeriano ha 18 viti sotto la mascella anche se fortunatamente ha recuperato al 100%. L’attaccante del Napoli è tornato proprio sull'episodio raccontandolo ai microfoni di Wazobia FM: "Quell’infortunio che ho avuto contro l’Inter è stato come un infortunio pre-morte. Sono l’unico che l’ha sentito e posso parlare solo io di come mi sono sentito perché era il mio viso e il mio corpo. Dalle radiografie era venuto fuori che avevo molteplici fratture ossee che hanno dovuto rimuovere e riparare di nuovo all’interno. Ho qualcosa come 18 viti sotto la mascella. Ne ho passate tante: per tante notti non sono riuscito a dormire, dal dolore mi era impossibile anche mangiare. Ma alla fine sono un leone".