Napoli, Osimhen: “Vi spiego perché Immobile è il mio attaccante preferito”

Ciro Immobile sta scrivendo la storia della Lazio e del calcio italiano. Il miglior marcatore di tutti i tempi in biancoceleste, oltre a essere idolo di tanti bambini, è diventato una fonte d'ispirazione anche per tanti attaccanti in giro per il mondo. Uno di questi è Victor Osimhen, giovane stella del Napoli appena rientrato dall'infortunio al volto. Il centravanti nigeriano classe 1998, uno dei prospetti più importanti della Serie A, ha ammesso ai microfoni di Repubblica: "Il mio attaccante preferito è Immobile. Lo trovo straordinario e lo ammiro. Sbuca sempre tra le difese, non si sa come ha il pallone tra i piedi, è sempre lì al momento giusto, magari non lo vedi, eppure eccolo improvvisamente tirare in porta. Fa sembrare tutto facile, soprattutto il gol. Un vero pirata”.