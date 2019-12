Napoli - Parma, rischio rinvio: San Paolo danneggiato, attesa la decisione

NAPOLI-PARMA - Aggiornamento ore 12:07 - Si attende, nessuna decisione è ancora arrivata. Il Napoli si è subito mosso in giornata per riparare le parti danneggiate: c'è un buco nel tetto dello stadio, scrive l'edizione online de 'Il Mattino'. L'ipotesi rinvio rimane, ma forse la gara potrebbe disputarsi a porte chiuse o quantomeno con una capienza ridotta.

Napoli-Parma di Serie A, in programma oggi alle ore 18, è a rischio. Potrebbe non giocarsi ed essere rinviata a causa dei danni che il San Paolo ha subito in seguito al forte vento e alla pioggia abbondante caduta nelle ultime ore. Come scrive 'Il Mattino', la copertura dello stadio non è in sicurezza, alcuni cupolini si sono staccati ed altri rischiano di cadere sulle tribune. Ecco allora che la gara potrebbe essere rinviata a data da destinarsi. Alle 12 è attesa una decisione definitiva.

