Napoli, Politano prossimo all'addio? Intanto la società lo multa...

A seguito dell'intervista rilasciata da Matteo Politano a Formentera, dove si trova in vacanza con la famiglia, ai microfoni di Sportitalia, il Napoli ha deciso di prendere duri provvedimenti. Il giocatore infatti, non essendo autorizzato a rilasciare dichiarazioni, avrebbe violato le regole societarie ed è quindi stato multato. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'attaccante avrebbe chiesto al suo procuratore di trovare altre squadre, con Valencia, Lazio, Milan e Fiorentina che hanno fatto arrivare i primi sondaggi. Intanto Politano rimane sotto contratto con il Napoli fino al 2024.