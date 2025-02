Napoli, Rastelli: "La Lazio un gran campionato. Conte cambierà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex attaccante del Napoli Massimo Rastelli ha parlato a Radio Marte del ko di Neres e delle possibili soluzioni da adottare in vista del big match contro la Lazio: “Credo che nelle idee di Conte ci sia anche il cambio modulo a causa delle assenze e in vista della gara contro la Lazio. Antonio cercherà all’interno dell’organico le soluzioni migliori che possano anche nascondere le assenze. Di certo in questi giorni l’allenatore farà una valutazione a 360° per capire quale è la scelta migliore, sempre al fine di centrare il risultato.

Raspadori e Lukaku si sposerebbero benissimo se impiegati insieme con un modulo a due punte. Giacomo sa attaccare la profondità, è tecnico e veloce, il belga sa far salire la squadra, protegge palla e assiste il compagno. In definitiva, però, non penso che cambierà il sistema di gioco. Del resto il 4-3-3 sta portando ottimi risultati, e lo stesso Raspadori può ricoprire il ruolo di Neres o di Kvara, ovviamente con caratteristiche diverse. L’ex Sassuolo si sacrifica, gioca per la squadra, nel breve è veloce, è tecnico, ha la possibilità di rientrare sul destro e calciare. Secondo me, pur non potendo prevedere le mosse di Conte, questa potrebbe essere la soluzione migliore.

Con la Lazio non penso che il Napoli rinuncerà al baricentro e alla pressione alti, ma è ovvio che le gare durano 95’ e ci saranno momenti anche in cui servirà difendersi. La Lazio gioca molto bene, ha giocatori liberi mentalmente, sta facendo un grandissimo campionato. Servirà una grande prestazione”.