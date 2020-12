Natale / Zampa: "Bisogna chiudere tutto come in Gran Bretagna", ma invece lì si allentano le misure...

Disconnessioni dal "panorama europeo" che portano a slogan non supportati dai fatti. È accaduto anche oggi al sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, che in un'intervista a InBlu Radio ha dichiarato: "Avevamo immaginato di riuscire a scendere sotto i 10mila contagi ma non si sta assolutamente scendendo sotto questa quota. Sappiamo che il punto che permette un allentamento delle misure, ma soprattutto la ripresa di attività importanti come ad esempio la riapertura delle scuole, deve vedere scendere il numero dei contagiati sotto i 10 mila casi al giorno. Immaginiamo che sia necessario correggere tutto questo esattamente come hanno fatto la Germania e l’Inghilterra". Peccato che fra il piano vaccini già a regime, i test sul vaccino spray e la riunione fra le 4 nazioni del Regno Unito, Boris Johnson abbia tutt'altro a cui pensare. In UK si va infatti verso un allentamento delle misure per il Natale, questo perché, al contrario dell'Italia, i vari paesi hanno concordato che non può essere considerato superfluo il valore degli affetti. Logiche le raccomandazioni al distanziamento, per quanto possibile, anche in casa, e al non eccedere i tre nuclei non conviventi nelle abitazioni.