Nations League, Italia - Israele: dove vedere il match in tv e in streaming

Dopo il pareggio contro il Belgio, in dieci uomini, l'Italia di Spalletti è pronta a tornare in campo in Nations League. Questa volta l'avversario sarà Israele, già battuto a settembre per 1-2. La gara è in programma lunedì 14 ottobre alle ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine. La partita sarà visibile in diretta, in chiaro, su Rai1, e sarà trasmessa anche in streaming tramite l'app di RaiPlay.