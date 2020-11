Nations League, Montenegro a valanga sul Cipro: 90’ per Marusic

Si chiude anche il gruppo 1 di Lega C di Nations League. Nell'ultimo match del girone il Montenegro vince e consolida il primato. Jovetic, doppio Boljevic e Mugosa stendono 4-0 il Cipro. Buona prestazione per Adam Marusic. L'esterno della Lazio disposta tutti e 90 i minuti da terzino nella difesa a 4. Il Montenegro, con 13 punti, viene promosso in Lega B.

TORNA ALLA HOMEPAGE

Lazio, il Crotone nel mirino: il club ricorda il gol di Immobile contro i rossoblù - VD

FORMELLO - Lazio, prime prove: Luiz Felipe ancora out, Leiva ok