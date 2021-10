Nations League, stasera Belgio - Francia: chi perde sfida l'Italia

Italia - Spagna ha aperto il programma delle semifinali di Nations League che si concluderà stasera a Torino. Allo Juventus Stadium (calcio d'inizio ore 20.45) si sfideranno il Belgio di Romelu Lukaku e la Francia di Kylian Mbappé. Chi vincerà staccherà il biglietto per la finale contro la Spagna, in programma a San Siro domenica alle 20.45, mentre chi perderà se la vedrà sempre allo Juventus Stadium con l'Italia nella finale per il terzo e quarto posto domenica alle 15. Anche per Belgio e Francia, così come per Italia e Spagna, si tratta dell'esordio nella fase finale della Nations League.