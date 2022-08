Nations League, torna Italia-Inghilterra: biglietti in vendita da oggi

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A smorzare la sofferenza di vedere il Campionato Mondiale senza l'Italia ci pensa la Uefa Nations League, torneo in cui gli Azzurri sono attualmente terzi nel girone a 5 punti dietro a Ungheria e Germania, rispettivamente a 6 e 7 punti. Il primo posto regalerebbe agli uomini di Mancini il pass per la Final Four in programma per l'estate del 2023. Prima però c'è uno scoglio da superare, una sfida che da sempre infuoca gli animi dei tifosi, quella tra Italia e Inghilterra. Il match (numero 30 nella storia tra le due Nazionali) si terrà venerdì 23 settembre 2022 alle 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Già dalle 12.00 di oggi 22 agosto è iniziata la vendita dei biglietti per assistere all'incontro, ma solo per i possessori della Vivo Azzurro Membership Card, i quali potranno godere quindi di un periodo di prelazione. La vendita libera prenderà invece il via alle ore 12.00 di mercoledì 24 agosto. Come già accaduto nelle ultime gare della Nazionale, la FIGC ha deciso di confermare la politica di prezzi popolari, con i ticket a partire da 10 euro, le agevolazioni riservate alle famiglie, ai giovani e agli over 65.