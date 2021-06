Nazionale, allenamento con il gruppo per Verratti: la convocazione con la Svizzera è più vicina

Arrivano buone notizie per Roberto Mancini. Il ct della Nazionale è pronto a riabbracciare Marco Verratti. Il centrocampista del Psg sembra aver smaltito completamente dal problema muscolare che lo aveva tenuto fermo nelle ultime gare di stagione e che gli aveva impedito di esserci nel match inaugurale contro la Turchia. L'ex Pescara ha svolto oggi l'allenamento completo con il gruppo a Coverciano e può considerarsi a tutti gli effetti arruolabile in vista della gara di mercoledì sera contro la Svizzera. L'Italia dunque ritrova una pedina fondamentale a centrocampo per gli Europei.