Nazionale, Cassano sull’assenza di Immobile: “Basta con questi giochini. Ai miei tempi…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della Bobo Tv si parla anche e soprattutto di Nazionale. Antonio Cassano ha detto la sua sulle frequenti assenze dei calciatori negli impegni dell'Italia. L'ex fantasista barese ha tirato in causa anche Immobile, assente nelle ultime due gare degli azzurri per infortunio. Queste le sue parole: "Gravina deve iniziare a fare il presidente della Federcalcio. Chi va in Nazionale lo decide lui, chi fa il furbo per tornare a casa ci rimane a vita. Ai miei tempi esisteva questo giochino con certe squadre, arrivavi in Nazionale e c’era il problemino per tornare a casa. Immobile sta partendo e qualcuno interviene e lo blocca. Di cosa parliamo? E non ce l'ho con Immobile. Fai ste figure, per forza non vai al Mondiale. Comanda Gravina o Lotito? Se non si cambia si fanno ste figure di m***a. Gravina dica alle società e ai presidenti che quando i ragazzi vengono in Nazionale comanda lui. Se vogliono comandare i presidenti, i calciatori in Nazionale non ci vengono".